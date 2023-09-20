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Прославился на весь мир в детстве: взгляните, каким красавцем вырос сын Хюррем и Сулеймана

20 сентября 2023 09:30
Прославился на весь мир в детстве: взгляните, каким красавцем вырос сын Хюррем и Сулеймана

Его популярность только растет.

Арда Анарат стал знаменитым, сыграв шехзаде Мехмета в «Великолепном веке». За прошедшие 12 лет старший сын Хюррем и султана Сулеймана сильно изменился.

В исторической саге юный артист появился ненадолго. Но даже его короткого пребывания на экране хватило, чтобы понять, что у этого дарования есть все шансы на дальнейшую успешную карьеру.

Режиссеры времени даром не теряли и звали актера в новые проекты.

Сомнений в том, что у Анарата редкий драматический талант, не осталось. А вдобавок к способностям выдающегося лицедея у знаменитости появилась и внешность настоящего сердцееда.

К 23 годам звезда турецкого кинематографа заметно возмужал. Он превратился в редкого красавца, от которого глаз не отвести. В свободное от работы время артист любит готовить, играть в хоккей, проводить время на природе и общаться с друзьями. О своей личной жизни мачо пока предпочитает не распространяться.

Прославился на весь мир в детстве: взгляните, каким красавцем вырос сын Хюррем и Сулеймана
Фото: кадр из сериала "Правосудие" (2021-2023), кадр из сериала "Великолепный век" (2012-2014)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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