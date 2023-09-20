Прославился на весь мир в детстве: взгляните, каким красавцем вырос сын Хюррем и Сулеймана

Арда Анарат стал знаменитым, сыграв шехзаде Мехмета в «Великолепном веке». За прошедшие 12 лет старший сын Хюррем и султана Сулеймана сильно изменился.

В исторической саге юный артист появился ненадолго. Но даже его короткого пребывания на экране хватило, чтобы понять, что у этого дарования есть все шансы на дальнейшую успешную карьеру.

Режиссеры времени даром не теряли и звали актера в новые проекты.

Сомнений в том, что у Анарата редкий драматический талант, не осталось. А вдобавок к способностям выдающегося лицедея у знаменитости появилась и внешность настоящего сердцееда.

К 23 годам звезда турецкого кинематографа заметно возмужал. Он превратился в редкого красавца, от которого глаз не отвести. В свободное от работы время артист любит готовить, играть в хоккей, проводить время на природе и общаться с друзьями. О своей личной жизни мачо пока предпочитает не распространяться.