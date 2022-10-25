Прославилась под именем покойницы: этого о маркизе ангелов вы точно не знали

Кинокрасавица 60-х и объект для восхищения всех мужчин Мишель Мерсье, звезда фильма «Анжелика — маркиза ангелов» и последующих сиквелов, не могла похвастаться счастливым детством. При рождении ей дали имя Жослин. Родители не уделяли девочке достаточно внимания, их раздражало просто ее присутствие. Семья надеялась на появление сына-наследника, и с малышкой супруги Мерсье связывали свое разочарование. А когда у них родилась младшая дочка Мишель, о Жослин они и вовсе забыли.

К несчастью, вторая дочка рано скончалась: ее жизнь унес тиф. Мать возненавидела старшего ребенка еще сильнее, а отец ушел в работу. Он ожидал, что Жослин займется делами его компании по производству лекарств, но она к семейному бизнесу интереса не проявляла. Девушка грезила о карьере балерины и, когда ей исполнилось 16 лет, уехала от родителей в Париж. Громкого успеха на сцене Мерсье не получила, поэтому вскоре ей пришлось вернуться в семью.

В отчем доме девушку повстречал режиссер Дени де Ла Пательер, предложивший ей первую роль в кино. Но продюсеры забраковали имя Жослин, посоветовав начинающей актрисе поменять его на Мишель. В память о сестре Мерсье согласилась. Так она и прославилась под именем покойницы.