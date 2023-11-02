Прославилась и сошла с ума: участь советской Снегурочки вызывает ужас

Карьерным трамплином для Наталии Богуновой стали картины «Весенняя сказка» и «Большая перемена». Благодаря этим фильмам артистка мгновенно прославилась на всю страну, покорив миллионы зрителей. Фанаты были уверены, что теперь Богунова будет лишь увеличивать свою популярность, однако их надеждам не суждено было сбыться.

Дело в том, что после двух звездных лент режиссеры не предлагали ей такие же яркие роли. Богунова появлялась лишь на второстепенных ролях, а причина этого кроется в сложном характере и психических заболеваниях артистки. Примерно в это же время врачи диагностировали у нее шизофрению. Артистка все чаще оказывалась в психологической лечебнице, а друзья и коллеги отворачивались от нее, не догадываясь, с какой болезнью она борется.

В итоге в кино в последний раз она появилась в 1992 году и с того времени жила практически в полном одиночестве. В 2011 году скончалась мать артистки, что стало большим ударом. Богунова едва справилась с трагедией, а спустя два года сама ушла из жизни: во время отдыха в Греции у нее случился инфаркт миокарда.