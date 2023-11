Прославилась благодаря чужой песне: этот секрет успеха группы «Лицей» не принято обсуждать

Группа «Лицей» выпустила большое количество хитов, но сейчас мало кто помнит, с чего все начиналось. Дебют женского коллектива трудно назвать образцово-показательным. Сегодня за такое по голове не погладят.

Впервые женский коллектив заявил о себе в 1991 году. Случилось это в популярной программе «Утренняя звезда». Начинающие артистки тогда еще не обзавелись ни гитарами, ни собственным репертуаром.

Прославились они за счет чужой песни. Три красавицы вышли на сцену и исполнили композицию группы ABBA под названием One Of Us. Выбор, вне всяких сомнений, удачный: песня хороша как ни крути. И тем не менее факт плагиата никто не отменял.

Секрет успеха «Лицея» в шоу-бизнесе не принято обсуждать, зато то самое выступление до сих пор комментируют в Сети. «Это было так необычно для „Утренней звезды“. Всегда пели на русском, а тут три девчонки выдали ABBA. Я тогда подумал, что у них большое будущее и не ошибся», «Выбрали хит для дебюта и не прогадали!» — пишут интернет-пользователи.