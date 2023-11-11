Прославил на весь СССР: Гайдай много лет не говорил с этим актером по странной причине

Леонид Гайдай перепробовал множество актеров на роль Остапа Бендера в «12 стульях». Режиссер остановил свой выбор на Арчиле Гомиашвили. К работе на съемочной площадке артист приступил очень воодушевленным. Однако эта история закончилась нешуточным конфликтом.

Лента прославила лицедея на весь Советский Союз. Но была и обратная сторона медали. На дальнейшем сотрудничестве с именитым постановщиком грузину пришлось поставить жирный крест.

Проблемы возникли во время просмотра смонтированного материала. Вдруг разъяренный Гомиашвили соскочил со своего места и разразился проклятиями. Он заявил, что если бы знал, что мэтр так поступит с его персонажем, то ни за какие коврижки не стал бы сниматься.

Арчила Михайловича возмутило, что постановщик доверил озвучку героя Юрию Саранцеву. Это сильно обидело звезду. Леониду Иовичу же не понравилась жесткая реакция знаменитости. Случилась ссора, после которой он еще долго отказывался разговаривать с Гомиашвили.