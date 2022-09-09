Прославил и «сгубил»: «проклятию» Рязанова подверглись три знаменитые актрисы

Имя Эльдара Рязанова не нуждается в представлении. Почти все его фильмы давно входят в золотой фонд отечественного кино и цитируются поклонниками. Но вот среди снимавшихся у Рязанова актрис всерьез ходили слухи о том, что достаточно один раз посотрудничать с Эльдаром Александровичем, как в карьере настанет забвение.

Одной из первых жертв рязановского «проклятия» можно считать Ларису Голубкину. Мощный дебют в «Гусарской балладе» в роли Шурочки Азаровой сделал 22-летнюю актрису популярной на всю страну. Но эта роль и оказалась пиком ее карьеры в кино. Из киногероинь Ларисы Ивановны можно вспомнить лишь директора ресторана из ленты «Дайте жалобную книгу».

Светлана Карпинская попала к Эльдару Рязанову вообще без актерского образования. Но это не помешало ей потрясающе сыграть роль Кати Ивановой в фильме «Девушка без адреса» (1957). Впереди было еще больше десятка фильмов, но, как и у Голубкиной, первая роль оказалась самой запоминающейся.

Лариса Гузеева тоже была никому неизвестной студенткой ленинградского ЛГИТМиКа, когда Рязанов пригласил ее на главную роль в «Жестоком романсе» и в одночасье сделал звездой. А вот дальнейшие роли Гузеевой совсем не запомнились зрителям.