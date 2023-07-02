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Проскурякова и рядом не стояла: не поверите глазам, увидев новую музу Николаева

2 июля 2023 10:00
Проскурякова и рядом не стояла: не поверите глазам, увидев новую музу Николаева

Затмила саму Наташу Королеву.

Игорю Николаеву всегда удавалось успешно совмещать карьеру и личную жизнь — и даже зарабатывать на этом тесном сплаве. Дуэт «Дельфина и Русалки» покорил всю страну, ведь в искренности любви певца и его юной пассии поверили миллионы.

Однако красивая сказка подошла к концу. После расставания с Королевой Николаев нашел утешения в объятиях Юлии Проскуряковой. Пара в браке уже больше десяти лет. Но на горизонте возникла очередная талантливая красавица.

Композитор поведал о том, как сильно восхищается пианисткой Екатериной Мечетиной.

С привлекательной брюнеткой мэтр записал совместный альбом и признался, что исполнение коллеги его завораживает. При этом продвигать музыкальную карьеру собственной супруги Игорь Николаев не стремится.

Проскурякова и рядом не стояла: не поверите глазам, увидев новую музу Николаева
Фото: соцсети, Legion-Media, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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