Проскурякова и рядом не стояла: не поверите глазам, увидев новую музу Николаева

Игорю Николаеву всегда удавалось успешно совмещать карьеру и личную жизнь — и даже зарабатывать на этом тесном сплаве. Дуэт «Дельфина и Русалки» покорил всю страну, ведь в искренности любви певца и его юной пассии поверили миллионы.

Однако красивая сказка подошла к концу. После расставания с Королевой Николаев нашел утешения в объятиях Юлии Проскуряковой. Пара в браке уже больше десяти лет. Но на горизонте возникла очередная талантливая красавица.

Композитор поведал о том, как сильно восхищается пианисткой Екатериной Мечетиной.

С привлекательной брюнеткой мэтр записал совместный альбом и признался, что исполнение коллеги его завораживает. При этом продвигать музыкальную карьеру собственной супруги Игорь Николаев не стремится.