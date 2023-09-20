Проскурякова боится признаться дочери: связано с отключением Николаева от ИВЛ

На прошлой неделе Игорь Николаев был экстренно госпитализирован. Знаменитый певец и композитор перенес операцию на сердце — коронарное шунтирование. За здоровье звезды переживает вся страна. Особенно тяжело приходится молодой супруге исполнителя Юлии Проскуряковой, у которой на руках маленькая дочка Вероника.

Состояние Николаева оценивается как стабильно тяжелое.

Музыканта отключили от аппарата ИВЛ, он дышит самостоятельно, но врачи пока не спешат давать позитивные прогнозы. За обстановкой в звездной семье тщательно следят назойливые журналисты, не дающие покоя Проскуряковой.

Супруга звезды переживает, что тревожные новости в Сети прочтет ее ребенок. Женщина боится откровенно поговорить с дочкой. Восьмилетняя Вероника уже умеет пользоваться гаджетами, сидит в соцсетях, поэтому девочка может случайно увидеть травмирующую ее информацию. Юлия Проскурякова хочет, чтобы в СМИ как можно меньше писали о состоянии ее мужа, сообщает «Московский комсомолец».