Прошлое аукнулось: внучка повторила судьбу звезды «Баллады о солдате» 57 лет спустя

Дебют Жанны Прохоренко в кино случился еще во время учебы во ВГИКе. У нее оказался по-настоящему звездный курс: вместе с ней занимались Лариса Лужина, а также Лидия Федосеева-Шукшина, ставшие впоследствии известными. Но именно Жанна первой получила славу в 1959 году. Режиссер Григорий Чухрай доверил ей главную роль в фильме «Баллада о солдате».

Картина сразу же получила всемирное признание. На Каннском кинофестивале в 1960 году она произвела фурор. Члены жюри отдали фильму специальный приз. А Прохоренко с другими артистами блистала на красной дорожке.

Жанна оказалась основательницей настоящей актерской династии. Ее дочь Екатерина от брака с постановщиком Евгением Васильевым пошла по стопам матери. А внучка Прохоренко и вовсе повторила ее судьбу 57 лет спустя. Марьяна Спивак сыграла центральную роль в ленте Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в 2017 году. Как и ее бабушка, актриса покорила Канны. Картину включили в основную программу кинофестиваля и наградили специальным призом жюри.