Прошлое аукнулось: Бари Алибасов госпитализирован не просто так

Два года назад Бари Алибасов взбудоражил своих поклонников неожиданной госпитализацией. Он упал у себя дома, повредил спину, ноги и даже заработал сотрясение мозга. После несчастного случая мужчина находился под присмотром врачей, однако, как оказалось, специалистам так и не удалось полностью вылечить продюсера.

Из-за того инцидента Алибасов вновь вынужден ложиться под нож хирурга. Как рассказал певец Владимир Политов в беседе с «Комсомольской правдой », в этот раз Бари предстоит операция на позвоночнике, чтобы в дальнейшем он смог ходить без болей и неудобств. Собеседник издания называет операцию «плановой» и уверен, что Алибасов окажется дома в тот же день.

Сам продюсер при этом не комментирует ситуацию и свое состояние. Последнее время он проводит в компании своей сиделки и старается не общаться с прессой и поклонниками, лишь изредка появляясь на публике.