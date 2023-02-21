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Прошло восемь лет: фото изменившейся до неузнаваемости девушки ошарашивает

21 февраля 2023 17:30
Прошло восемь лет: фото изменившейся до неузнаваемости девушки ошарашивает

Перемены во внешности сделали ее совершенно другим человеком.

Взросление неизменно приводит к преображениям внешности. И, как оказалось, метаморфозы могут быть настолько сильными, что изменят человека до неузнаваемости.

Так, пользовательница портала Reddit под ником Cosmic Cait решила поделиться с пользователями Сети своими неожиданными переменами внешности. На первом снимке девушка позирует у бассейна в возрасте 11 лет и отличается тучной фигурой. Но спустя восемь лет блогер выглядит совершенно иначе: она избавилась от лишних килограммов и стала совсем другим человеком.

Прошло восемь лет: фото изменившейся до неузнаваемости девушки ошарашивает

Подписчики девушки остались в восторге от ее преображения. В комментариях они не поскупились на комплименты, а некоторые признались, что далеко не сразу узнали героиню публикации на «взрослом» кадре.

«Ты стала настоящей красавицей», «Сложно придираться к ребенку, но годы определенно пошли тебе на пользу», — пишут пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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