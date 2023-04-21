Прошло уже 8 лет: в Сеть угодили кадры с могилы Фриске, на которых удивляет одна деталь

Жанна Фриске скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью мозга. Любимица миллионов была похоронена на Николо-Архангельском кладбище, и на ее могиле можно увидеть памятник артистке и снимок, сделанный на пике карьеры. И туда, как оказалось, до сих пор стекаются фанаты со всей страны.

Так, поклонники внимательно следят за могилой знаменитости. Даже спустя годы на ней все еще можно увидеть живые цветы, игрушки и другие знаки внимания, которые регулярно обновляются и защищаются от непогоды.

Такая любовь к кумиру, как рассказал блогер Андрей Флор на своем YouTube-канале, удивляет публику. Многие не могут поверить, что преданные фанаты настолько трепетно относятся к могиле любимой певицы, со смерти которой прошло уже восемь лет.