Прошло полвека: посмотрите, какими красивыми были Пугачева и Орбакас в день свадьбы

Алла Пугачева и Миколас Орбакас поженились осенью 1969 года. Бракосочетание прошло в Грибоедовском ЗАГСе. Чтобы запечатлеть этот волнительный момент, пара пригласила фотографа. Уникальные кадры с первой свадьбы Примадонны до сих пор хранятся у ее бывшего мужа. Сегодня они есть в и Сети, и каждый может полюбоваться на прекрасных молодых.

От юной Пугачевой с невероятно пышными ресницами невозможно отвести взгляд. На свадьбе она была совсем не похожа на звезду первой величины, какой знает ее сегодня публика. Скромная невеста выбрала в этот день элегантное белое платье и короткую фату.

По словам Орбакаса, платье для Аллы и костюм для него шили на заказ. А фату и кольца приобрели по талонам в специальном магазине для новобрачных.