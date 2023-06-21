Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой

Марк Захаров и Нина Лапшинова стали мужем и женой в 1956 году. Артистка после свадьбы решила посвятить себя домашним хлопотам и, несмотря на популярность мужа, вела весьма закрытый образ жизни. Режиссер же не стремился выставлять свою личную жизнь на суд общественности.

Однако полностью Лапшинова не отказалась от своей профессии. Она активно помогала мужу, вычитывая его пьесы и сценарии. Супруга режиссера трепетно подходила к творчеству Захарова, а он внимательно относился к ее критике.

Знаменитая пара редко появлялась вместе на публике, поэтому поклонники довольствуются лишь несколькими их снимками. И на одном из них молодые влюбленные позируют на катке. Автором кадра выступил Александр Стернин, долгие годы считавшийся главным театральным фотографом СССР.

Как отмечают поклонники, Захаров и Лапшинова выглядят как эталонная семья. Они не скрывают своего счастья, а впереди их ждет мировое признание и успех, которому могут позавидовать многие советские режиссеры.