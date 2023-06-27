Прошло больше 60 лет: ахнете, увидев молодого Ширвиндта с женой на старом фото
Трогательный снимок не оставил поклонников равнодушными.
Александр Ширвиндт познакомился со своей будущей женой Натальей во время отдыха в Подмосковье. Молодые люди сразу понравились друг другу, но никто из них не мог предположить, что мимолетное увлечение перерастет в настолько крепкий брак.
В итоге в 1957 году влюбленные сыграли свадьбу. С того времени они не расстаются, а за годы совместной жизни воспитали сына Михаила, который пошел по стопам родителей.
Ширвиндта неоднократно спрашивали, что помогло им с женой сохранить настолько крепкие отношения. И, как оказалось, ответ скрывается на архивном снимке пары. На черно-белой фотографии Александр и Наталья запечатлены во время игры в домашнем театре. Будущая звезда сцены переодет в женское платье, а его избранница — в мужское.
Фанаты не оставили без внимания снимок. Многие отметили, что именно творчество, по их мнению, объединяет Ширвиндтов и помогает им поддерживать брак.
«Очень красивая пара», «Сейчас они не менее красивы, а, может быть, даже больше», «Великолепный актер», — уверены пользователи сети.