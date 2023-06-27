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Прошло больше 60 лет: ахнете, увидев молодого Ширвиндта с женой на старом фото

27 июня 2023 14:45
Прошло больше 60 лет: ахнете, увидев молодого Ширвиндта с женой на старом фото

Трогательный снимок не оставил поклонников равнодушными.

Александр Ширвиндт познакомился со своей будущей женой Натальей во время отдыха в Подмосковье. Молодые люди сразу понравились друг другу, но никто из них не мог предположить, что мимолетное увлечение перерастет в настолько крепкий брак.

В итоге в 1957 году влюбленные сыграли свадьбу. С того времени они не расстаются, а за годы совместной жизни воспитали сына Михаила, который пошел по стопам родителей.

Ширвиндта неоднократно спрашивали, что помогло им с женой сохранить настолько крепкие отношения. И, как оказалось, ответ скрывается на архивном снимке пары. На черно-белой фотографии Александр и Наталья запечатлены во время игры в домашнем театре. Будущая звезда сцены переодет в женское платье, а его избранница — в мужское.

Фанаты не оставили без внимания снимок. Многие отметили, что именно творчество, по их мнению, объединяет Ширвиндтов и помогает им поддерживать брак.

Прошло больше 60 лет: ахнете, увидев молодого Ширвиндта с женой на старом фото

«Очень красивая пара», «Сейчас они не менее красивы, а, может быть, даже больше», «Великолепный актер», — уверены пользователи сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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