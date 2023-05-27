Прошло 9 лет: ахнете, увидев первую победительницу шоу «Голос.Дети»

Шоу «Голос.Дети» пользуется большой любовью зрителей. На проекте загорелось немало юных звездочек, а первой победительницей в его истории стала Алиса Кожикина.

Жительница Курской области попала в команду к самому Максиму Фадееву. После окончания съемок продюсер заключил с талантливой подопечной контракт, но уже через год Кожикина отказалась выполнять его условия. Певица сослалась на то, что учеба для нее важнее.

Тем не менее петь исполнительница не бросила. Впоследствии она смогла успешно совмещать творческую деятельность с обучением в школе. Окончив ее, Алиса переехала в Москву и стала студенткой музыкального училища имени Гнесиных.

За прошедшие девять лет первая победительница популярного шоу не только повзрослела, но и заметно похорошела. Кожикина стала эффектной красоткой, которая наверняка не знает отбоя от назойливых ухажеров.