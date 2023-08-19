Прошло 76 лет: Елизавета II и принц Филипп поражают красотой на свадебном фото

Жаль, что Елизавета II и принц Филипп не написали книгу о семейном счастье. Королева Великобритании прожила со своим возлюбленным долгих 73 года. И только смерти удалось разлучить их. Первым ушел из жизни принц Филипп. Монарх продержалась без любимого каких-то полтора года. Ее кончина стала потрясением для всего мира.

Побить рекорд супругов-долгожителей вряд ли кому-то удастся. Но это не мешает публике восхищаться парой. В Сети есть свадебные фотографии монархов, сделанные 76 лет назад. На этих трогательных кадрах молодожены поражают всех своей красотой.

Свадьбу играли отнюдь не с королевским размахом: Елизавета не хотела устраивать пир во время чумы. Англия еще не оправилась от Второй мировой войны, с момента завершения которой минуло всего два года. Торжество прошло скромно, но со вкусом.

День своего бракосочетания королева называла самым счастливым в жизни. И в это охотно верится: стоит только обратить внимание на то, с какой нежностью и любовью красавица-невеста смотрела на своего статного жениха, прежде чем поклясться ему в вечной любви.