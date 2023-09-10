Прошло 6 лет: от семейных фото Грачевой, которой отрубили руки, мурашки по коже

Маргарита Грачева стала инвалидом из-за теперь уже бывшего мужа-тирана. Россиянка подала на развод, чем взбесила супруга. Дмитрий вывез мать двоих сыновей в лес, где отрубил ей кисти обеих рук. После он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

С тех пор прошло шесть лет. Грачева приговорили к 14 годам заключения и лишили его родительских прав. Врачам удалось пришить Маргарите одну кисть, а вторую ей заменяет протез.

Несмотря на пережитый ужас, женщина не побоялась снова выйти замуж. Осенью 2019 года она узаконила свои отношения с возлюбленным по имени Максим. А летом 2021 года у пары появился сын Ярослав.

Недавно Грачева показала интернет-пользователям трогательные семейные снимки, от которых мурашки по коже. Россияне восхищаются силой духа многодетной матери, сумевшей начать жизнь с чистого листа.