Прошло 46 лет: как выглядели Боярский и Луппиан, когда только поженились

Михаила Боярского и Ларису Луппиан многие считают одной из самых крепких и счастливых пар в российском шоу-бизнесе. Но немногие знают, через что актеру и актрисе пришлось пройти на пути к этому счастью «на всю страну».

Поговаривают, что Луппиан даже уходила от Боярского из-за адюльтера. Но смогла простить мужа, забыть об обидах и жить дальше. Пара, кстати, даже разводилась. Но не из-за скандалов и предательств. Фиктивный развод в советское время оформили, чтобы разрешить наболевший квартирный вопрос.

Супруга главного мушкетера страны, кстати, не раз говорила в интервью, что если бы не она, то Боярский бы никогда не женился. Намекая, что инициатором похода в ЗАГС была именно она, а не стеснительный избранник.

В этом году пара отметила более чем серьезную дату — 46 лет вместе. И вот как счастливые и молодые выглядели, когда все только начиналось.