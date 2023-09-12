Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прошло 4 года: опозорившаяся на всю страну дочь Алсу изменилась до неузнаваемости

Прошло 4 года: опозорившаяся на всю страну дочь Алсу изменилась до неузнаваемости

12 сентября 2023 11:30
Прошло 4 года: опозорившаяся на всю страну дочь Алсу изменилась до неузнаваемости

Из круглолицей девчушки — в привлекательную юную особу.

Певица Алсу мечтала, чтобы дочь Микелла пошла по ее стопам и покорила шоу-бихнес. Наследница звездной семьи приняла участие в шоу «Голос.Дети» и даже одержала победу в конкурсе, пока ее результат не аннулировали из-за жульничества. Спустя несколько лет после крупного скандала девушка не оставила попытки стать звездой.

Микелла Абрамова активно ведет социальные сети и делится со своими подписчиками видео, на которых исполняет грустные песни под гитару. Поклонники не устают удивляться, как же повзрослела 15-летняя певица. Барышня активно экспериментирует с внешностью и ищет свой стиль.

Одно время школьница демонстрировала пирсинг в носу, а позже вернулась к более женственному и романтичному образу. Микелла покрасила волосы в блонд, завивает волосы в милые кудряшки и красуется на фотографиях в изящных платьях.

Прошло 4 года: опозорившаяся на всю страну дочь Алсу изменилась до неузнаваемости
Фото: unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
4 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше