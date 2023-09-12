Прошло 4 года: опозорившаяся на всю страну дочь Алсу изменилась до неузнаваемости

Певица Алсу мечтала, чтобы дочь Микелла пошла по ее стопам и покорила шоу-бихнес. Наследница звездной семьи приняла участие в шоу «Голос.Дети» и даже одержала победу в конкурсе, пока ее результат не аннулировали из-за жульничества. Спустя несколько лет после крупного скандала девушка не оставила попытки стать звездой.

Микелла Абрамова активно ведет социальные сети и делится со своими подписчиками видео, на которых исполняет грустные песни под гитару. Поклонники не устают удивляться, как же повзрослела 15-летняя певица. Барышня активно экспериментирует с внешностью и ищет свой стиль.

Одно время школьница демонстрировала пирсинг в носу, а позже вернулась к более женственному и романтичному образу. Микелла покрасила волосы в блонд, завивает волосы в милые кудряшки и красуется на фотографиях в изящных платьях.