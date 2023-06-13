Прошло 35 лет: как Пугачева и Киркоров выглядели в день первой встречи (фото)

Алла Пугачева и Филипп Киркоров вряд ли когда-то забудут друг друга. Бывшие супруги прожили вместе 11 лет и до сих пор считаются одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса.

Их первая встреча случилась 35 лет назад — на концерте, приуроченном к юбилею Ильи Резника. Тогда Филипп Киркоров только начинал свою карьеру, но ему выпала честь засветиться на вернисаже именитого композитора. Выступление будущего поп-короля Примадонна оценила по достоинству.

Уже после окончания мероприятия Алла Борисовна общалась с журналистами и похвалила молодого Киркорова, который в этот момент стоял прямо за ее спиной. В тот вечер знаменитости вряд ли догадывались, что будут друг другу мужем и женой.

Несмотря на взаимную симпатию, коллеги по цеху не сразу закрутили роман. Добиваться популярной артистки Киркорову пришлось целых шесть лет, но это именно тот случай, когда игра стоила свеч.