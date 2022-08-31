Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прошло 33 года, но все еще захватывает дух: как выглядит главный красавец сериала «Воздушные замки»

Прошло 33 года, но все еще захватывает дух: как выглядит главный красавец сериала «Воздушные замки»

31 августа 2022 19:30
Прошло 33 года, но все еще захватывает дух: как выглядит главный красавец сериала «Воздушные замки»

Зачем артист старательно следит за внешностью после 50 лет?

Бразильское телешоу о жизни трех сестер «Воздушные замки» так полюбилось российским зрителям, что повторный показ, прошедший в прошлом году, сохранил практически такие же рейтинги, какие были в далекие времена. Успех, растянувшийся на 20 лет, получился не только благодаря сценаристам, но и самим актерам телесаги. Например, артист Марсио Гарсия, сыгравший одного из персонажей, тоже практически не изменился за два десятилетия.

Начинал свою карьеру Марсио как успешная фотомодель: рост под два метра, атлетичная фигура и миловидное лицо обеспечивали ему места на обложках сразу нескольких модных журналов. Карьеру актера он начал в сериале «Тропиканка», а после съемок в «Воздушных замках» сыграл в шоу «Знаменитость». Потом же он начал совмещать актерство с профессией телеведущего. Одной из последних кинокартин, в которой засветился артист, стала комическая драма «Дуэль», где Гарсия воплотил яркого второстепенного персонажа.

Прошло 33 года, но все еще захватывает дух: как выглядит главный красавец сериала «Воздушные замки»

Такой большой экранный опыт, который Марсио не собирается прерывать, естественно, обязывает актера выглядеть соответствующе, что ему прекрасно удается. Несмотря на возраст в 52 года, артист все еще находится в хорошей физической форме и сохраняет буквально то же выражение лица игривого и обаятельного героя «Воздушных замков». Лишь седые волосы немного выдают пролетевшие годы, хотя и их Марсио использовал во благо ― теперь они хорошо подчеркивают его мужественность и открывают дорогу не только к типичным персонажам.

Фото: Кадр из сериала «Воздушные замки», 1999, соцсети
Михаил Волокитин
Михаил Волокитин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video