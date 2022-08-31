Прошло 33 года, но все еще захватывает дух: как выглядит главный красавец сериала «Воздушные замки»

Бразильское телешоу о жизни трех сестер «Воздушные замки» так полюбилось российским зрителям, что повторный показ, прошедший в прошлом году, сохранил практически такие же рейтинги, какие были в далекие времена. Успех, растянувшийся на 20 лет, получился не только благодаря сценаристам, но и самим актерам телесаги. Например, артист Марсио Гарсия, сыгравший одного из персонажей, тоже практически не изменился за два десятилетия.

Начинал свою карьеру Марсио как успешная фотомодель: рост под два метра, атлетичная фигура и миловидное лицо обеспечивали ему места на обложках сразу нескольких модных журналов. Карьеру актера он начал в сериале «Тропиканка», а после съемок в «Воздушных замках» сыграл в шоу «Знаменитость». Потом же он начал совмещать актерство с профессией телеведущего. Одной из последних кинокартин, в которой засветился артист, стала комическая драма «Дуэль», где Гарсия воплотил яркого второстепенного персонажа.

Такой большой экранный опыт, который Марсио не собирается прерывать, естественно, обязывает актера выглядеть соответствующе, что ему прекрасно удается. Несмотря на возраст в 52 года, артист все еще находится в хорошей физической форме и сохраняет буквально то же выражение лица игривого и обаятельного героя «Воздушных замков». Лишь седые волосы немного выдают пролетевшие годы, хотя и их Марсио использовал во благо ― теперь они хорошо подчеркивают его мужественность и открывают дорогу не только к типичным персонажам.