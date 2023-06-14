Прошло 30 лет: что стало с единственной женщиной-клоуном из «Маски-шоу»

Еще не так давно в харизматичную артистку была влюблена вся страна.

Наталья Бузько никогда не мечтала стать актрисой. Однако проект «Маски-шоу», куда она попала совершенно случайно, мгновенно сделал ее всероссийской звездой и полностью изменил жизнь.

В течение нескольких лет Бузько выступала вместе со своими коллегами, а число фанатов становилось все больше и больше. Однако артистка мечтала проявить себя и как драматическая актриса, а ее талант удалось разглядеть Кире Муратовой.

За годы сотрудничества Бузько и Муратова неоднократно работали вместе, а всего на счету актрисы более 30 проектов.

Сегодня Бузько активно продолжает работать. Она преподает актерское мастерство в продюсерском центре Startime и в киношколе RemarkaFilm и мечтает о следующем этапе — о режиссуре. По словам Натальи, в ближайшее время она намерена получить образование постановщика и начать снимать собственные фильмы и сериалы.