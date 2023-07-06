Прошло 27 лет: как выглядела Высоцкая в день, когда вскружила голову Кончаловскому

Когда-то россияне смеялись над новостью о том, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая закрутили роман. Из-за большой разницы в возрасте никто не верил в счастливое будущее возлюбленных. Но им удалось утереть нос злопыхателям.

Сегодня именно эта пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Супруги души не чают друг в друге и каждый год отмечают особую дату — годовщину своей первой встречи.

А состоялась она целых 27 лет тому назад. Будущие муж и жена познакомились в Сочи, куда приехали на фестиваль «Кинотавр». В социальных сетях Высоцкая показала, как выглядела в тот судьбоносный день, когда вскружила голову именитому режиссеру.

Актриса обнародовала свои архивные снимки, сделанные в период, когда зарождались ее отношения с киноделом. Тогда Юлия была молодой и очаровательной красоткой, поэтому нет ничего удивительного в том, что Кончаловский не сумел устоять перед ее чарами.