Прошло 15 лет: как поживает школьник с львиной гривой из мема про столовую

В 2008 году интернет-пользователи хватались за животы от смеха благодаря Никите Литвинкову. Парень с пышной гривой волос делился своим мнением о школьной столовой, где есть салат, который «бесит», и освежающий чай, благодаря которому можно почувствовать себя человеком.

С тех прошло вот уже 15 лет, и многие позабыли про школьника, ставшего героем мемов. Однако журналистам удалось узнать, как сложилась его дальнейшая жизнь. Как оказалось, Никита отслужил в армии и получил звание ефрейтора. Но с военной сферой Литвинков не связан: он профессионально занимается музыкой.

В настоящее время молодой мужчина проживает в Шацке и трудится в местном колледже культуры. Никита получил должность концертмейстера у вокалистов и в классе хореографии. Он признается, что некоторые до сих пор иногда узнают его на улице, но свою популярность называет абсолютно бесполезной.

Что же касается личной жизни, то свое счастье Литвинков пока не встретил. Никита мечтает найти свою вторую половинку, но пока эти поиски никакого результата не приносят.