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Прошло 14 лет: время словно остановилось для свекрови из «Ворониных»

3 сентября 2023 20:45
Прошло 14 лет: время словно остановилось для свекрови из «Ворониных»

Артистка совсем не изменилась.

Жизнь Анны Фроловцевой кардинально изменилась в 2008 году. Артистка прошла кастинг на роль Галины Ивановны в сериал «Воронины». До этого актриса много снималась, но именно образ своенравной свекрови принес ей долгожданную славу и любовь зрителей.

Звезда популярного ситкома встретила свой 75-летний юбилей. Коллега знаменитости по популярному проекту Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях совместное фото с именинницей. И поклонники не пожалели комплиментов и слов благодарности в адрес главной телесвекрови страны.

Фанаты обратили внимание на то, что время будто остановилось для Фроловцевой. С годами она ничуть не поменялась — осталась такой же обаятельной и привлекательной.

Прошло 14 лет: время словно остановилось для свекрови из «Ворониных»

«Совсем не изменилась», «Большой талант, спасибо вам за прекрасное настроение», «Спасибо вам за детство», — подметили интернет-пользователи.

Фото: Кадр из сериала «Воронины», соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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