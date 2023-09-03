Прошло 14 лет: время словно остановилось для свекрови из «Ворониных»
Артистка совсем не изменилась.
Жизнь Анны Фроловцевой кардинально изменилась в 2008 году. Артистка прошла кастинг на роль Галины Ивановны в сериал «Воронины». До этого актриса много снималась, но именно образ своенравной свекрови принес ей долгожданную славу и любовь зрителей.
Звезда популярного ситкома встретила свой 75-летний юбилей. Коллега знаменитости по популярному проекту Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях совместное фото с именинницей. И поклонники не пожалели комплиментов и слов благодарности в адрес главной телесвекрови страны.
Фанаты обратили внимание на то, что время будто остановилось для Фроловцевой. С годами она ничуть не поменялась — осталась такой же обаятельной и привлекательной.
«Совсем не изменилась», «Большой талант, спасибо вам за прекрасное настроение», «Спасибо вам за детство», — подметили интернет-пользователи.