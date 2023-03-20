Прошли бы мимо и не узнали: как изменился Джуниор из «Трудного ребенка» спустя 30 лет

Звезда «Трудного ребенка» Майкл Оливер начал свой путь к славе в два года. Мальчик работал моделью для рекламных компаний магазинов Sears и компании Chevron.

В 9 лет мальчик сыграл непоседу Джуниора в комедии Денниса Дугана. Неожиданно фильм стал невероятно успешным, собрав в прокате 72 млн долларов при бюджете в 10 млн. Майкл Оливер проснулся знаменитым, последовали гораздо менее успешные сиквелы. Родители артиста потребовали повысить гонорар для съемок во второй части.

Когда фильм провалился в прокате, им пришлось продать дом и другое имущество, чтобы откупиться от продюсеров Universal в суде. Как и многие другие дети-актеры, Оливер стал жертвой стереотипизации со стороны боссов кино: ему предлагали роли того же взбалмошного озорного ребенка, и вскоре с экранов артист пропал.

41-летний артист счастливо живет с супругой Магнолией и наслаждается тихой и спокойной жизнью в Лос-Анджелесе. Бородатый располневший мужчина мало чем напоминает бывшую суперзвезду американской комедии. Да и сам он по свету софитов не скучает.