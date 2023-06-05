Прошла огонь и медные трубы: валиде-султан неспроста была редкостной стервой

Валиде-султан была одной из самых ярких, харизматичных и сильных женщин в сериале «Великолепный век». Стальному характеру, воле, и, что уж греха таить, умению плести интриги и заставлять всех делать так, как нужно именно ей, мог позавидовать даже сам султан.

Однако женщина далеко не всегда была такой «железной». Сериал знакомит нас с валиде уже тогда, когда она в зрелом возрасте, а жизнь ее плавно идет к закату. В юности и молодости матери Сулеймана пришлось пережить настоящий ад. Возможно, это и сделало ее не мягкой наивной девчонкой, а волевой женщиной, которая правит крепкой рукой.

Валиде всем сердцем любила своего султана Селима, она подарила ему наследника Сулеймана. Но даже это не растопило сердце «помешанного» на завоеваниях полководца. Когда завоевательные походы кончились, у султана Селима появилась другая навязчивая идея о том, что его же дети свергнут его в борьбе за власть, а этого допустить нельзя.

Что сделал султан? Попытался убить сына от валиде, отправив ему отравленный кафтан. И только чудо спасло будущего правителя Османской империи, и он не принял гибель от родного отца. С тех пор валиде поняла, что кроме сына у нее никого нет. Поэтому она отказалась от притязаний на жестокосердного Селима и всю себя посвятила материнству.