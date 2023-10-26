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Прошла любовь, завяли помидоры: слухи о разводе Пугачевой все больше похожи на правду

26 октября 2023 14:15
Прошла любовь, завяли помидоры: слухи о разводе Пугачевой все больше похожи на правду

Брак Примадонны трещит по швам.

В последнее время в личной жизни Аллы Пугачевой происходят большие перемены. Сначала певица уехала в Израиль, как она думала, надолго, но из-за неспокойной обстановки в стране перебралась в новое место. Вместе с детьми певица переехала на солнечный остров Кипр. Одна, без законного супруга.

Тем временем муж выступает на гастролях в Варшаве, исполняя грустные песни о «конце любви». Благодаря этой детали паззл в голове поклонников сложился: фанаты давно подозревали, что в семье исполнительницы все не так гладко. Теперь публика уверена, что пожилую звезду окончательно бросили.

Фанаты гадают, что же послужило причиной размолвки. Большинство полагает, что причина кроется в частых переездах и нестабильной жизни, как пишет издание «Комсомольская правда». В столь солидном возрасте Пугачева стремится к тишине и комфорту, а не к постоянным стрессам.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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