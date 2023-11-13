Прошла через ад: вот что известно о первой жене Теплякова, которая не родила ему вундеркиндов

Мало кто знает, что у Евгения Теплякова была первая жена, с которой, правда, он быстро развелся. Фанаты и хейтеры изучили интернет-форум, на котором «тусовался» родитель вундеркиндов, и поняли, почему первый развод был неизбежен и почему брак не продлился долго.

Оказалось, что супругу Тепляков не только держал в черном теле, но и на просторах Сети говорил о ней в очень уничижительной форме. Например, писал, что ей не помогут бьюти-процедуры, или «постил» грустные подростковые стихи о расставании.

Из обрывочных записей складывается ощущение, что жил мужчина за счет первой избранницы. Но нет ничего удивительного в том, что пара не завела детей. Ведь перебивались они буквально с хлеба на воду. Зато Тепляков за это время накопил два миллиона рублей. А единственная добытчица в семье ходила пешком, чтобы сэкономить каждую копейку. Экс-супруга Теплякова выглядит, конечно, не как модель с обложки журналов, но с таким мужчиной рядом это и не удивительно.

Странным же остается тот факт, что нынешнюю жену Наталью совершенно не смутила такая горькая правда о прошлом избранника. И она не только вышла за него замуж, но и подарила ему детей.