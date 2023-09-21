Прошла через ад: откровение Пахмутовой заставит вас рыдать

Судьба Александры Пахмутовой удивительна. Пианистка подарила проникновенные мелодии множеству советских и российских артистов: ВИА «Песняры», Михаилу Боярскому, Валентине Толкуновой, Людмиле Гурченко, Людмиле Зыкиной, Льву Лещенко. Бок о бок она прошла эту жизнь с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Но счастливой встрече будущих супругов предшествовали тяжелые годы.

Детство и юность композитора пришлись на Великую Отечественную войну. Пахмутова родилась под Сталинградом, где шли тяжелые бои. Целый год своей жизни она провела в эвакуации — в казахстанской Караганде. Пианистка вспоминает, что ее ранняя пора была омрачена голодом и эпидемиями.

В одном из старых интервью Александра Пахмутова рассказывала, что буквально выросла на хинине. Вокруг нее бушевала малярия, и из-за этого в реке Волге никто не купался. Напасть не минула и будущую звезду. Пахмутовой пришлось пережить тяжелые приступы болезни.