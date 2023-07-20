Прошел почти месяц: Казючиц больше не появляется в студии «ДНК»

Шоу «ДНК» давно является одним из самых успешных проектов отечественного телевидения. Миллионы зрителей не пропускали расследования, где экспертам удавалось разобраться в хитросплетениях родственных связей героев и всегда прийти к ним на помощь. Однако уже несколько недель программа не появляется в эфире.

Как предположили обеспокоенные поклонники, продюсеры могли закрыть шоу, из-за чего больше оно никогда не вернется в эфир. И ведущая проекта Анна Казючиц старательно игнорирует все вопросы поклонников, косвенно подтверждая их многочисленные теории.

При этом часть зрителей уверена, что у фанатов нет поводов для беспокойства. По предположению публики, шоу просто отправилось в летний отпуск, а новые выпуски стоит ждать не раньше осени.