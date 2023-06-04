Прошел 21 год после конкурса «Мисс Вселенная»: что сейчас думают иностранцы о Федоровой

Оксана Федорова стала первой россиянкой, которая прославилась на весь мир благодаря конкурсу «Мисс Вселенная» 21 год назад. В то время еще молодая девушка действительно обладала незаурядными внешними данными. Она хорошо держалась на публике, иронично и с юмором отвечала на вопросы. Поэтому ни у жюри, ни у зрителей не было шанса не влюбиться в юную прелестницу.

Но, как известно, красота и так недолговечна, а с момента того триумфа прошло уже больше 20 лет. Скептики были уверены, что старые фанаты и не узнают в повзрослевшей модели, которая построила карьеру ведущей, ту самую роковую красавицу. Однако они просчитались. Судя по шквалу восторженных комментариев в соцсетях Федоровой, для нее время остановилось примерно в тот момент, когда она участвовала в конкурсе красоты, сделавшем ее знаменитой.

Поклонники из-за рубежа буквально осыпают звезду комплиментами под каждой публикацией.