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Прошел 21 год после конкурса «Мисс Вселенная»: что сейчас думают иностранцы о Федоровой

4 июня 2023 10:45
Прошел 21 год после конкурса «Мисс Вселенная»: что сейчас думают иностранцы о Федоровой

Модель и ведущая до сих пор умеет вызвать переполох среди фанатов.

Оксана Федорова стала первой россиянкой, которая прославилась на весь мир благодаря конкурсу «Мисс Вселенная» 21 год назад. В то время еще молодая девушка действительно обладала незаурядными внешними данными. Она хорошо держалась на публике, иронично и с юмором отвечала на вопросы. Поэтому ни у жюри, ни у зрителей не было шанса не влюбиться в юную прелестницу.

Но, как известно, красота и так недолговечна, а с момента того триумфа прошло уже больше 20 лет. Скептики были уверены, что старые фанаты и не узнают в повзрослевшей модели, которая построила карьеру ведущей, ту самую роковую красавицу. Однако они просчитались. Судя по шквалу восторженных комментариев в соцсетях Федоровой, для нее время остановилось примерно в тот момент, когда она участвовала в конкурсе красоты, сделавшем ее знаменитой.

Прошел 21 год после конкурса «Мисс Вселенная»: что сейчас думают иностранцы о Федоровой

Поклонники из-за рубежа буквально осыпают звезду комплиментами под каждой публикацией.

«Икона стиля, никогда не перестану удивляться твоей красоте», «Королева навсегда», «Никто не сравнится с тобой», — пишут фанаты-иностранцы.

Фото: GlobalLookPress
Ксения Куртукова
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