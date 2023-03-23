Проще не придумаешь: этот мужской совет поможет каждой найти возлюбленного

Для многих женщин выбор спутника жизни становится большой проблемой. Одни не могут вступить в отношения, поскольку не видят рядом достойных мужчин, а другие разрываются сразу между несколькими вариантами. В результате же страдают от одиночества, чего легко можно было бы избежать.

Пожалуй, лучший совет о том, как же найти возлюбленного, дал еще Антон Павлович Чехов. Великий русский писатель придумал такой способ, которым может воспользоваться любая — проще не придумаешь.

Классик отметил, что для того, чтобы понять свои чувства по отношению к конкретному человеку, достаточно представить, что его «нигде нет и никогда не будет». Стоит только вообразить подобную картину, как сразу становится очевидным, тот ли это мужчина, с которым действительно хочется провести остаток своих дней, либо же стоит продолжить поиски второй половины.