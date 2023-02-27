«Прощай, мое сокровище»: вы не сдержите слез, прочитав предсмертную записку дочери Гафта

Дочь прославленного актера всю жизнь корила себя за бесталанность и не смогла выдержать мук съедавшей ее рефлексии и скверного нрава матери. Ольга Елисеева была ребенком, обделенным отцовским вниманием. Валентин Гафт не хотел лишний раз встречаться с первой женой Инной Елисеевой. Но в помощи своему первому ребенку никогда не отказывал и радовался ее успехам.

Балетная карьера у девушки не задалась, зато в личной жизни замаячил просвет: она влюбилась в дирижера Владимира Богорада, который был старше ее на 34 года. Тяжелый характер матери, которая изводила ее упреками из-за неудавшейся карьеры, поднимала на нее руку, а однажды даже попыталась сдать в психиатрическую лечебницу, подкосили Ольгу.

Ее нашли повешенной в ванной в 2002 году. В записке, адресованной ее возлюбленному, говорилось: «Я измучаю всех окружающих, если останусь жить. Прости, прости меня за все. Но я уже не жилец. Я пустой тюфяк... Душа погибла, а как без нее? Только лай и скрежет зубов» .

Также Ольга завещала Богораду быть счастливым, жить хорошо и иногда вспоминать ее. Звездный отец, встречавшийся с наследницей за несколько дней до ее смерти, пережил ее лишь на несколько дней. Он считал себя виновным в трагической гибели своей дочери.