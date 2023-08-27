«Прощай, маэстро»: в блоге Николаева появилось траурное послание

Каждый год из жизни уходят именитые артисты, которые много лет радовали нас прекрасными песнями. Музыканты скорбят о потере коллег не меньше, чем их поклонники. В социальных сетях Игоря Николаева появилось сообщение о смерти известного певца, песни которого обожали советские слушатели.

Российский композитор сообщил о смерти певца Тото Кутуньо, с которым ему довелось выступать на одной сцене. Всего пару месяцев назад итальянцу исполнилось 80 лет. С Россией музыканта всегда связывали особые отношения, но не только из-за большой любви советских слушателей к его песням. Он не раз выступал с местными артистами и дружил с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

В личном микроблоге Николаев опубликовал фотографию совместного выступления с Кутуньо.