Прощание состоится в сентябре: в театре Пушкина прокомментировали уход Лазарева

Сергей Лазарев не только талантливый певец, но и актер. Молодой человек попробовал свои силы на театральной сцене еще в детстве, а последние десять лет регулярно радовал публику новыми ролями. Одним из спектаклей, на которых фанаты могли оценить новые грани таланта Сергея, стала постановка Евгения Писарева «Женитьба Фигаро». Но этому плодотворному сотрудничеству приходит конец.

Пресс-служба театра имени Пушкина объявила, что 11 и 12 сентября зрители смогут попрощаться с Лазаревым в роли изобретательного хитреца Фигаро. Последние представления с его участием пройдут в Театре Российской Армии.

Сам Сергей заявлял, что эта работа стала для него большим шагом во взросление. Его персонаж не просто весельчак, а сложная и многогранная личность, воплотить которую дано не каждому.

Спектакль продолжат показывать на сцене театра Пушкина, но главную роль в нем будет исполнять другой актер.