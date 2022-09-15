Прощание обернулось скандалом: произошедшее у гроба Елизаветы II вызвало оторопь

Последние несколько дней в Англии проходят траурные мероприятия в связи со смертью Елизаветы II. Тысячи человек приходят, чтобы попрощаться с королевой, из-за чего в Вестминстерском дворце, где лежит тело Ее Величества, усилены меры безопасности. При этом наплыв скорбящих настолько высок, что охрана порой не справляется с нагрузкой.

Так, на сайте Daily Mail появилось видео, на котором один из стражников падает в обморок. Судя по записи, он заступил на дежурство, но через некоторое время рухнул на пол на глазах у всех присутствующих.

Другие сотрудники служб безопасности тут же помогли лучнику и увели его из зала, а официальная трансляция прощания прервалась. Пока неизвестно, что стало причиной такого плохого самочувствия, а также смог ли охранник восстановиться после обморока.

Отметим, что похороны Елизаветы состоятся 19 сентября. До этого дня все желающие могут проститься с королевой и проводить ее в последний путь.