Прощали не один раз: правда о криминальном прошлом Алека Болдуина раскрыта

Алека Болдуина язык не повернется назвать законопослушным гражданином. Актер не раз становился злостным нарушителем порядка, на что до поры до времени закрывали глаза.

Прежде звезда экрана отличался лишь мелкими правонарушениями. Например, он был задержан за езду на велосипеде с нарушением ПДД. Когда один из участников движения сделал Болдуину замечание, тот отреагировал неадекватно — набросился на незнакомца с кулаками.

Это привело к тому, что актер оказался в зале суда. Ему грозил условный срок, штраф внушительного размера и принудительные работы, но Болдуину повезло. Будучи поклонником творчества артиста, судья проявил снисходительность — звезда извинился перед потерпевшим и вышел на свободу. Но это далеко не вся правда о криминальном прошлом знаменитости. В 2021 году публику шокировало известие о том, что актер застрелил человека на съемочной площадке картины «Раст».

Тогда актер сделал выстрел из пистолета, не зная, что тот заряжен. В результате инцидента погиб оператор, а режиссер получил серьезные ранения. Впоследствии Болдуину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.