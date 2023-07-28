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Киноафиша Статьи Проронил одну фразу и уехал из дома: сказанное Атосом, Портосом и Арамисом заставило Боярского оставить семью

Проронил одну фразу и уехал из дома: сказанное Атосом, Портосом и Арамисом заставило Боярского оставить семью

28 июля 2023 14:00
Проронил одну фразу и уехал из дома: сказанное Атосом, Портосом и Арамисом заставило Боярского оставить семью

Ради друзей актер готов на все.

У Михаила Боярского на съемках «Трех мушкетеров» завязалась невероятно крепкая дружба с партнерами по площадке Вениамином Смеховым, Валентином Смирнитским и Игорем Старыгиным. Хотя сам артист живет со своей семьей в Санкт-Петербурге, он часто приезжает в Москву, чтобы встретиться со старыми друзьями.

В молодости Михаил Сергеевич был невероятно легким на подъем. Он в любой момент готов был сорваться с места и примчаться к товарищам. Исполнитель роли Портоса в «Трех мушкетерах» Валентин Смирнитский рассказал, что однажды они собрались веселой компанией у художника Николая Серебрякова. Друзья решили позвонить Боярскому, чтобы сообщить, как хорошо они проводят время. На часах в тот момент было уже около одиннадцати вечера.

«Ну что ж, я вам очень завидую» — ответил Михаил.

Прошло не больше трех часов, как в дверь раздался стук — на пороге стоял Боярский. Он прилетел из Петербурга на почтовом самолете, чтобы присоединиться к застолью.

Фото: Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» 1979
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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