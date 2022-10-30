Пророчили славу Ники Турбиной: почему вундеркинд из СССР Саша Путря умерла жуткой смертью в 11 лет

Судьба детей-вундеркиндов часто незавидна: детская одаренность может пройти, а завышенные ожидания останутся. Так произошло с Никой Турбиной – талантливой поэтессой, погибшей в 27 лет. Но иная доля ждала юную художницу Сашу Путрю.

Саша была родом из Полтавы и росла в семье художника и музыканта. С ранних лет девочка страдала острым лейкозом. Она не расставалась с красками и фломастерами и, несмотря на боли, создала 2279 работ.

Особенно девочка любила индийские сюжеты и вдохновлялась кинематографом Индии – ее кумиром был Митхун Чакраборти.

Саша стала известна в СССР – о ее недетском творчестве говорили с восхищением. Саше Путре прочили большое будущее. Но, увы, мы так и не узнали, какой вырастет эта талантливая художница, ведь Саша умерла в возрасте 11 лет.