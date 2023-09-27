Пророчили большую славу: обомлеете, увидев злобного пухляша из «Ералаша» сейчас

Звездой юный артист так и не стал.

«Ералаш» дал путевку в жизнь многим нынешним звездам. Александр Головин, Кирилл Емельянов, Владимир Сычев, Екатерина Вуличенко, Юлия Волкова — эти актеры в разные годы засветились в знаменитом киножурнале. Правда, далеко не все талантливые дети построили успешную актерскую карьеру.

Пухлого блондина Ваню Соловьева запомнили благодаря выпуску, в котором мальчик гипнотизирует шоколадку «Сникерс». Способности начинающего актера отмечал Борис Грачевский, называвший своего подопечного невероятно артистичным. Режиссер прочил юной звезде большое будущее, но судьба распорядилась иначе.

Сегодня Соловьев — это взрослый суровый мужчина. Бывший артист признается, что не горит желанием покорять шоу-бизнес. Звезда «Ералаша» выбрал тихую жизнь: мужчина работает в сфере интернет-технологий и вполне доволен таким раскладом.