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Пророчили большую славу: обомлеете, увидев злобного пухляша из «Ералаша» сейчас

27 сентября 2023 20:30
Пророчили большую славу: обомлеете, увидев злобного пухляша из «Ералаша» сейчас

Звездой юный артист так и не стал.

«Ералаш» дал путевку в жизнь многим нынешним звездам. Александр Головин, Кирилл Емельянов, Владимир Сычев, Екатерина Вуличенко, Юлия Волкова — эти актеры в разные годы засветились в знаменитом киножурнале. Правда, далеко не все талантливые дети построили успешную актерскую карьеру.

Пухлого блондина Ваню Соловьева запомнили благодаря выпуску, в котором мальчик гипнотизирует шоколадку «Сникерс». Способности начинающего актера отмечал Борис Грачевский, называвший своего подопечного невероятно артистичным. Режиссер прочил юной звезде большое будущее, но судьба распорядилась иначе.

Сегодня Соловьев — это взрослый суровый мужчина. Бывший артист признается, что не горит желанием покорять шоу-бизнес. Звезда «Ералаша» выбрал тихую жизнь: мужчина работает в сфере интернет-технологий и вполне доволен таким раскладом.

Пророчили большую славу: обомлеете, увидев злобного пухляша из «Ералаша» сейчас
Фото: Кадр из тележурнала «Ералаш», кадр из телешоу «Сегодня вечером» на Первом канале
Алла Новикова
Алла Новикова
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