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Пророчество Ванги: эти 4 знака будут купаться в счастье до 2025 года

28 июля 2022 17:00
Пророчество Ванги: эти 4 знака будут купаться в счастье до 2025 года

Болгарская ясновидящая предрекла этим знакам удачу и везение.

Легендарная прорицательница, одна из самых знаковых фигур прошлого столетия, известна не только своими предсказаниями. Вангелия Гуштерова, более известная как Ванга, интересовалась астрологией и оставила немало пророчеств, касающихся разных знаков зодиака. Рассказываем, кому же, по мнению Ванги, в 2022-2025 году удача будет сама идти в руки.

Овен

Представители огненного знака в ближайшие несколько лет значительно приумножат свое состояние. Согласно предсказаниям Ванги, доход Овнов в этот период возрастет – быть может, не в геометрической прогрессии, но бедствовать они уж точно не будут.

Период до 2025 года будет счастливым для тех уроженцев знака, которые давно планировали прибавление в семействе.

Вместе со своей второй половинкой они наконец станут родителями. Также судьба то и дело будет подкидывать новые возможности.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака обладают множеством талантов, и потому часто чувствуют себя нереализованными, ведь сложно найти дело, в котором можно совместить все свои способности.

Ванга же считала, что в вышеуказанный период Близнецы найдут свое призвание – работу, которая принесет им самореализацию, финансовое благополучие и успех.

Помимо этого, на голову представителей знака свалится большая любовь, которая станет дополнительным источником вдохновения и радости.

Водолей

Страшный сон Водолеев – однажды потерять свою свободу и независимость. Поэтому они порой бегут от отношений и обязательств, храня верность своим принципам.

Легендарная ясновидящая предрекла Водолеям в ближайшем будущем такую любовь, которая заставит их пересмотреть взгляды на жизнь.

Уроженцы воздушного знака будут настолько счастливы рядом с этим человеком, он будет настолько их вдохновлять, что они наконец поймут: настоящая любовь не может ограничивать, а значит, и бояться ее нечего.

Лев

Ванга предсказала уроженцам огненного знака настоящую творческую свободу. Если Львы давно хотели воплотить в жизнь какой-то смелый проект, но сомневались, то теперь они могут смело браться за дело. В какой бы сфере не решили реализовать себя представители этого знака, удача будет следовать за ними по пятам вместе с материальным благополучием.

Период с 2022 по 2025 год станет для Львов временем триумфа и исполнения самых амбициозных и дерзких планов.

Елена Королева
Елена Королева
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