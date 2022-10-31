Пророчество сбылось: что вскрыло последнее интервью Пьера Нарцисса

В июне 2022 года не стало известного певца Пьера Нарцисса, исполнителя известного на всю страну хита «Я шоколадный заяц»: уроженец Камеруна скончался от подагры в возрасте 45 лет. Болезнь развивалась у него много лет, но исполнитель не спешил обращаться к врачам и в итоге оказался в больнице с целым букетом симптомов. Его пытались спасти, но все было безуспешно.

Незадолго до смерти Нарцисс дал интервью одному из телеканалов, в котором пожаловался на то, что его начали забывать. Об этом же говорили и его коллеги, отмечавшие, что он в последние годы жизни стал злоупотреблять спиртным, и это тоже могло сказаться на его трагическом уходе.

Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» , в интервью музыкант вспомнил о том, как продюсер и композитор Максим Фадеев, когда отдавал «Шоколадного зайца», предсказал Пьеру, что песня будет вечно популярной:

«Мы уйдем, а она останется... Ее будут петь твои дети и внуки».

Эти слова в итоге оказались пророческими: песню до сих пор исполняют на дискотеках и в караоке.