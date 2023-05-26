Пророчество Пугачевой сбылось спустя годы: зря простой народ глумился

Алла Пугачева оказалась на редкость проницательной. Это качество певицы не раз отмечали ее близкие, а особенно дочь Кристина Орбакайте.

Артистка поделилась историей из прошлого, от которой мурашки по коже. Звездная наследница с самого детства оказывалась в центре внимания, но не всегда к ней относились благосклонно. Когда Кристина училась в школе, то часто становилась жертвой травли. Один случай навсегда остался в ее памяти.

Когда Орбакайте было 15 лет, ее позвала на свой день рождения одноклассница. На вечеринку Кристина пришла с кассетами Майкла Джексона. Будущая звезда захотела станцевать перед другими гостями, но ее засмеяли.

Одноклассники подумали, что Орбакайте хотела затмить собой именинницу, что ее сильно ранило. Она пришла в слезах домой, где ее встретила взволнованная мама. Узнав, что случилось, Пугачева произнесла слова, которые стали пророческими.

«Ты еще всем докажешь. Они еще придут к тебе на концерт», — успокоила дочь Примадонна.

И она оказалась права. Простой народ зря глумился над Орбакайте. Многие не раз говорили, что та недостаточно талантливая певица и актриса, но Кристине удалось стать знаменитой и обрести свою армию поклонников.