Пророческий тест: какие сюрпризы и испытания сулит вам будущее?

Во все века людям хотелось узнать, что ждет их в будущем. Для того, чтобы узнать свою судьбу заранее, они обращались к гадалкам и предсказателям, астрологам и медиумам. Существовали и другие, альтернативные способы предугадать ход событий, и им верили не меньше, чем пророческим словам из уст живых людей. Например, широкое распространение в разных странах получили печеньки с предсказаниями. Распространено мнение, что это необычное лакомство придумали в Китае, однако это миф. Самые ранние письменные упоминания о таком печенье можно найти в японской литературе, а также на гравюрах и рисунках. Магическое угощение по размерам было довольно крупным, в тесто добавляли такие ингредиенты, как кунжут и мисо. По мнению исследователей, в США, откуда рецепты печенья с предсказаниями и распространились по всему миру, лакомство пришло вместе с японскими иммигрантами. Сейчас встретить такие печеньки можно в любой стране мира, нередко в качестве приятного сувенира его дарят в магазинах и кофейнях.

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