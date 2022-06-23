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Пророческая фраза Шатунова сыграла с ним злую шутку: вот что он сказал

23 июня 2022 16:40
Пророческая фраза Шатунова сыграла с ним злую шутку: вот что он сказал

Певец считал, что его жизнь хранится в песнях «Ласкового мая».

После неожиданной смерти Юрия Шатунова многие из его поклонников вспомнили пророческую фразу, которую он не так давно сказал. Певец комментировал судебные распри между ним и продюсером Андреем Разиным. Исполнитель высмеял попытки бывшего приятеля оставить за собой права на все хиты группы «Ласковый май».

«Это судороги предсмертные. Для меня песни „Ласкового мая“ — это жизнь!» — заявил Юрий в программе «ЧП» на федеральном телеканале.

Фраза сыграла с ним злую шутку. На днях суд все-таки признал законным право Шатунова исполнять песни коллектива, сделавшие его популярным. Но после возвращения долгожданных хитов жизнь певца резко оборвалась.

Напомним, Разин заявлял, что у него есть контракт с композитором и основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Согласно этому документу, продюсер и запретил использовать песни группы без его разрешения. Но адвокаты Шатунова сомневались в достоверности такого договора и смогли признать его в суде недействительным.

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Фото: ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
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