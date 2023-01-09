Пророческая фраза Карла III сыграла с ним злую шутку: вот что он сказал

Прозорливости Карла III можно только позавидовать. Король Великобритании сразу понял, что Меган Маркл — крепкий орешек. Об этом свидетельствует один любопытный факт.

Вскоре после свадьбы герцогов Сассекских стало известно, каким прозвищем монарх наградил свою невестку. Стоит сразу отметить, что милого в этом мало, ведь любимую женщину своего сына, принца Гарри, король прозвал вольфрамом. Эта фраза стала пророческой и сыграла с Карлом III злую шутку. Тогда он вряд ли мог предположить, как метко уловил нрав своей невестки.

Дело в том, что вольфрам — это самый тугоплавкий металл, не поддающийся коррозии. Это наиболее устойчивое к внешнему воздействию вещество, которое к тому же является токсичным для окружающих.

К слову, Меган Маркл не раз демонстрировала общественности свой непростой и несгибаемый характер. Бывшая американская актриса ясно дала понять, что не намерена менять свою жизнь в угоду членам королевской семьи и не собирается прислушиваться к мнению хейтеров, чем лишь подтвердила правоту своего свекра.