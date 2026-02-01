Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Пропустили зимние премьеры в кино? И хорошо! Сразу 9 свежих фильмов уже вышли в цифре – будет что глянуть за уикенд

1 февраля 2026 12:48
Собрали как зарубежные, так и отечественные новинки.

Последние январские выходные – идеальное время, чтобы устроиться поудобнее и наверстать упущенное в мире кино. Пока за окном мороз, на экранах разворачиваются самые горячие премьеры, которые уже доступны на популярных стриминговых сервисах.

Этот месяц порадовал зрителей невероятным разнообразием: от камерных авторских драм, удостоенных внимания на крупнейших фестивалях, до масштабных фантастических саг и ироничных комедий. Каждый найдет историю по душе, будь то глубокое психологическое исследование или легкий развлекательный аттракцион.

Особенно приятно, что в подборке гармонично представлены как громкие международные проекты с мировыми звездами, так и сильные отечественные работы, которые смело экспериментируют с жанрами. Многие из этих картин уже успели собрать урожай восторженных отзывов от критиков и зрителей.

Мы тщательно отобрали самые обсуждаемые новинки, которые вышли в онлайн-прокат в этом месяце. Вас ждут истории о любви, проверенной временем и обстоятельствами, триллеры, заставляющие затаить дыхание, и комедии, дарящие отличное настроение.

Просто выбирайте платформу, готовьте попкорн и погружайтесь в эти захватывающие миры. А наша подборка поможет вам не запутаться в изобилии премьер и найти тот самый фильм, который сделает ваш вечер незабываемым.

Фото: Кадры из фильмов «Вечность» (2025), «Алиса в стране чудес» (2025)
Ольга Назарова
