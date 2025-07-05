«Проплакал целый час»: почему Шаламе не сдержал эмоций после просмотра «Интерстеллара» — дело не в сюжете

«Интерстеллар» Кристофера Нолана — это не просто фильм о космосе, а глубокая драма о времени, семье и потерянных возможностях. С момента выхода в 2014 году он завоевал статус культового, а его сцены до сих пор вызывают у зрителей сильные эмоции.

Одна из самых известных сцен — момент, когда герой Мэттью Макконахи смотрит записи своих повзрослевших детей и не может сдержать слез. Этот кадр давно стал мемом, но Тимоти Шаламе, который тоже сыграл в этом фильме, знаком с подобными эмоциями не понаслышке — после просмотра «Интерстеллара» он проплакал целый час.

Правда, его собственные слезы были вызваны не трагичностью сюжета. Разбираемся, в чем же дело.

Вообще стоит отметить, что далеко не все зрители осознают, что Шаламе вообще снимался в «Интерстелларе». В комментариях в Сети нередко можно встретить реплики вроде:

«Я только через 10 лет понял, что там играл Шаламе».

Так вот если вы тоже его не замечали или подзабыли, напомним, что он исполнил роль Тома — брата Мерф. Актер возлагал на проект большие надежды, ведь сняться у Нолана в столь юном возрасте (его утвердили на роль в 17 лет) — прямой путь к успеху.

Но, увы. Роль осталось незамеченной до его других более крупных проектов, а сам актер признался, что много плакал после того, как увидел финальный результат. А все потому что в фильме у него минимум экранного времени.

«Я посмотрел фильм, и мне понравилось. Но потом я пришел домой с отцом и проплакал целый час. Я думал, что роль будет больше. И дело не в том, что они что-то вырезали, просто я осознал...Не знаю, что я осознал, просто сами съемки были такими масштабными», — поделился актер, с улыбкой вспоминая о том времени.

Эх, очень понимаем Шаламе и сочувствуем. Но давайте не будем о грустном — лучше взгляните, почему время на планете Миллер в «Интерстелларе» шло медленнее и сколько лет «пропустили» Купер и Брандт.